Konec nadějí, Jislová nepřijede. Bolí každý nádech, smutní. Utěšovala ji i Sáblíková

Po pár dnech volna Jislová vyrazila na závěrečnou přípravu před MS do Ridnaun. „Ale zase těžší trénink, zadýchala se, bolelo to, slzy a jelo se domů,“ popisoval fyzioterapeut. Magnetická rezonance objevila i vyhřezlou plotýnku, ale ta podle něj s problémy nesouvisí.

Značně nejisté jsou vyhlídky i na domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě od 2. do 5. března. „Připravoval jsem ji už i na variantu, že by závodila spíš až v Östersundu a Oslu," přiznává Karpíšek. „Ale sportovci nejsou běžná populace. Dám příklad Jardy Soukupa, který se zničil na kole, a všichni dávali návratu rok. Pak startoval v mixu v Novém Městě a nikdo by to neodhadoval,“ připomíná Rybář.