Konec trápení biatlonové hvězdy? Olympijská vítězka oznámila radostnou novinu

V letošní sezoně jako by byly stupně vítězů pro Eckhoffovou zakleté. Nejlépe doposud dojela šestá ve sprintu v Hochfilzenu, v úvodních čtyřech závodech v Östersundu se nevešla ani do elitní dvacítky. Z francouzského Annecy odjela kvůli zdravotním problémům hned po sprintu, do Oberhofu ani neodcestovala.