„Konečně, ohromující barva i postava." Wiererová a spol. předvedli novou kolekci

Nemohla chybět. Tradičně v roli modelky. Dorothea Wiererová s dalšími italskými sportovci představila kolekci oblečení pro MS. Nejen pro to biatlonové, které se chystá v Oberhofu. Italské národní týmy v zimních sportech najely na jednotnou notu. Nově je obléká Armani a bude to tak až do olympiády v roce 2026 v Cortině d'Ampezzo a Milánu.

Foto: Petr Slavík/Český biatlon Italka Dorothea Wiererová na snímku z téhle sezony v kombinéze, která má k italské modré klasice daleko.Foto : Petr Slavík/Český biatlon

Je to návrat tradiční modré, v tzv. savojském provedení. Blankytné oblečení budou nosit také skokanské týmy, sjezdaři, běžkaři a také freestylisté i bobisté, skeletonisté a sáňkaři. Fanouškům nijak v poslední době nevadily experimentální odklony od čistě modré. Už proto, že na eleganci si firmy oblékající italské tymy zpravidla dávaly záležet. Návrat ke klasice je přesto většinově vítán. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený FISI (@federazione_sport_invernali) „Konečně modrá," objevují se pochvalné reakce na sítích. „Oceňuji návrat k savojské modré," přidávají se další fandové k pozitivnímu hodnocení. https://www.facebook.com/DoroWierer/posts/pfbid02d66zx8R9xzBgN7g8tC6PBJgR3VSaDdQhgMFCj1dUQDErkgbd6QTxXYjWSruhiKnsl K výšinám v nových kombinézách mají pospíchat i hlavní italská biatlonová esa - Dorothea Wiererová a Lisa Vittozziová. Ve SP, ještě v nemistrovském modelu s černým základem i barvami národní vlajky zelenou, bílou a červenou, jsou letos hodně úspěšné... Foto: Vlastimil Vacek, Právo Italové se v minulosti objevovali i v barvách své vlajky. Dorothea Wiererová během stíhacího závodu v rámci Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Nové oblečení je výsledkem použití nejpokročilejších technologií, oznámil obligátně výrobce. Kolekce je nazvaná příznačně Sen v modrém. A ke snění povzbuzuje i mnohé fanoušky dávající tradičně najevo obdiv k Wiererové. Opět i na sítích. „Doro.... ohromující krása, postava." https://www.facebook.com/DoroWierer/posts/pfbid02nTkZ7mr9YnzHc2q9N4KAaBNtVRL7GjkusMnEqPtT4TDA11aZFLoz62Cy6UuB7UYTl