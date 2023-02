Krčmář před MS: Člověk má něco mnohem důležitějšího než jen pět terčů před sebou

"Letos vnímám biatlon trochu jinak. Může tam být efekt rodiny, že má člověk něco mnohem důležitějšího než jen pět terčů před sebou," řekl Krčmář biatlonovému svazu. "Člověk to chce dělat pořád dobře a podávat nejlepší výkony, ale to nejdůležitější v životě je teď někde jinde. Asi je i díky tomu ve mně klid větší," podotkl patnáctý biatlonista pořadí Světového poháru.

Na tři roky starý úspěch z Anterselvy si dobře pamatuje. Spolu s ním tehdy smíšenou štafetu jeli Eva Puskarčíková, Markéta Davidová a Ondřej Moravec. "Jsou to jedny z nejlepších vzpomínek. Týmový úspěch se vám vždy vryje do paměti," uvedl Krčmář, který coby finišman bojoval do poslední střelecké položky. "Měl jsem tam trochu stažené půlky, protože jsem dobíjel. Naštěstí jsem tu ránu trefil a spadl ze mě obrovský kámen," vzpomínal.

V Oberhofu pojede s Davidovou, Terezou Voborníkovou a Tomášem Mikyskou. Tentokrát vyrazí na třetím úseku. "Především mě mrzí, že nefinišuju, ale je to rozhodnutí trenérů, takže to respektuju," řekl s úsměvem Krčmář. "Je to ale jedno, jestli se jede třetí, nebo čtvrtý úsek. Každý z nás musí jet naplno a pak se ty časy sečtou. Určitě přijde před startem i zdravá nervozita. Kdybych ji neměl, nebylo by to u mě dobré," poznamenal.