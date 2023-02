Krčmářova sebekritika. Děs, běs, na tohle celý rok netrénuju!

Řečí čísel čtyři chyby při střelbě, dvacátý běžecký čas a propad o pět pozic oproti sprintu. „Na trati o ničem, na střelnici taky. Na tohle celý rok netrénuju a slušně to snad ani nejde hodnotit,“ sypal ze sebe.

Na rozdíl od sobotního sprintu a z části i ženské stíhačky biatlonisty tolik na střelnici neovlivňovala mlha, ta se usadila spíše podél trati. „Střelnice byla naprosto v pohodě, bez větru, jen lehounká mlha. Na Oberhof to byly ideální podmínky. O to horší je mít položky se dvěma chybami,“ vyčítal si.

Bylo vidět, jak je napružený, ale rozhodně ne rezignovaný. Však v Oberhofu bude mít ještě několik šancí na nápravu. Tu nejbližší hned v úterý při dvacetikilometrovém závodě. „Určitě nic nebalím, nepřenesu si to do dalšího závodu. Už se tu pohybuju dost dlouho na to, abych se tím nechal ovlivnit nebo zlomit,“ věděl ve 32 letech nejzkušenější z českého týmu.