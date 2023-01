Krčmářův posun ve stíhačce zabrzdily poslední dvě rány. Boe prodloužil vítěznou šňůru

Krčmář neměl daleko do první desítky, ale doplatil na sudé zastávky na střelnici. „Mrzí mě zejména ty poslední dvě rány na střelnici. Na nějaká kdyby se nehraje, výsledek ale není nic, za co bych se mlátil do hrudi. Cítil jsem při závěrečné stojce trochu poryv větru, ale na to bych se asi nevymlouval," mínil lepší z české dvojice.