Na norský biatlonový tým se snáší kritika za složení ženské štafety: Neměli jste ji nasadit, byla vyčerpaná

Norský ženský biatlonový tým se v začátku sezony potýká s absencí dvou největších hvězd minulých sezon - Marte Olsbuové Röiselandové a Tiril Eckhoffové. Přesto má v zásobě několik trumfů. Jeden z nich, Karoline Knottenová, však zatím nezáří tak, jak by se očekávalo. Její nasazení do štafety v Hochfilzenu poté, co po sprintu a stíhačce byla evidentně vyčerpaná, vyvolalo kritiku bývalé biatlonistky a současné expertky televize NRK Sonnöve Solemdalové.

Foto: Andreas Schaad, ČTK/AP Karoline Knottenová během sprintu. Foto : Andreas Schaad, ČTK/AP

Článek Norská ženská biatlonová štafeta se po víkendových závodech v rakouském Hochfilzenu potýká s kritikou jejího složení. Podle bývalé biatlonistky a několikanásobné mistryně světa právě v této disciplíně Sonnöve Solemdalové v ní neměla startoval Karoline Knottenová. „Je důležité občas naslouchat svému tělu, udělat krok zpět a zastavit se," řekla. Podle ní měli trenéři špatný odhad. „Když vaše tělo nefunguje, měli byste hodit ručník do ringu a radši odpočívat," doporučovala Solemdalová. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Karoline Knotten (@karolineknotten) Knottenová v Rakousku ve sprintu dojela osmá, ve stíhačce si o tři místa pohoršila. Ve štafetě dobíjela pouze dvakrát a pomohla svým kolegyním k pátému místu. Po dojetí do cíle byla zcela vyčerpaná a šla si rovnou lehnout. „Je to strašně těžké. Moje tělo nefunguje tak, jak bych chtěla," řekla televizi NRK po závodě. Norska skidskytteprofilen Karoline Knotten i cykelolycka https://t.co/wytPf7LdnC — Sportbladet (@sportbladet) May 2, 2022 Sedmadvacetiletá biatlonistka se po vážné nehodě, kterou utrpěla v létě, stále potýká se zdravotními problémy. „Často mě bolí hlava. Tělo regeneruje trochu jinak než dřív," řekla s tím, že se na lyžích prý často nyní cítí jako „zombie." Trenéři uvedli, že její nasazení do štafety zvažovali, ale podle nich se na závod cítila. Biatlon Světový pohár v biatlonu 2022/23: Program sezony, průběžné pořadí a výsledky závodů

Reklama