Německý trapas. Co nám to hrajete za hymny, zlobí se na MS v biatlonu Norové a Švédky

„Tahle verze by se opravdu neměla vůbec používat. Má úplně jinou harmonii, než jak ji hrajeme u nás v Norsku. Je to velké narušení tradice naší národní hymny," čertil se expert Eirik Os Simonsen z norské hudební stanice NRK Klassisk.

„Byla to strašně divná verze. Vůbec mi nešlo si do hudby zpívat," reagovala pro list Expressen Öbergová. „Napřed jsem si myslela, že je to teprve nějaké intro, ale už to byla hymna," přitakávala Perssonová.