Norové obsadili celé pódium, Boe ale stíhačku nevyhrál. Krčmář bral slušnou porci bodů za 11. místo

Také obě položky vstoje dal český reprezentant s jednou chybou a tím vypadl z první desítky. „Bylo to na silně namrzlém sněhu docela specifické. Spíš bychom potřebovali na trati brusle než lyže, každý to tak nějak odklouzal. Hlavně sjezdy byly nebezpečné, tam nešlo pořádně odšlápnout, všichni se s tím museli nějak poprat. Bohužel mně tam vyskákaly tři jedničky za sebou, to byla příčina propadu o pět míst. Na zítřejší masák se je pokusím vyzmizíkovat" líčil Krčmář pro Českou televizi.

Z vedoucího norského tria zůstal jen Christiansen i po třetí položce střelecky stoprocentní. Na závěr si ale přidal 300 metrů na trestném kole. Když Lägreid poslal posledních pět ran do terče, tak právě on mohl opouštět koberec s vítězným gestem. Zatnul pěst a vítězně zapumpoval směrem do publika, což při dojezdu do cíle s ještě větší vervou zopakoval.