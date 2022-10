Norský biatlonista Bakken v problémech. Může za to očkování proti covidu?

Týmový lékař Ola Berger vyloučil, že by biatlonista v inkriminované době prodělal infekční onemocnění a připouští, že jediným „spouštěčem" zdravotních problémů je v Bakkenově případě skutečně vakcinace. Přitom podle Evropské lékové agentury jsou myokarditida a perikarditida vzácné vedlejší účinky očkování proti koronaviru, zejména u mladých mužů. „Je to skutečně velmi vzácný případ, obecně výhody vakcíny převažují nad nevýhodami. Ne ale vždy a ne u každého jednotlivce, jak dokazuje Sivertův případ. Přitom stejnou injekci dostal už předtím dvakrát a bez následků," připomíná Berger.

Bakken ví, že návrat k závodění nelze s přihlédnutím k závažnosti jeho potíží uspěchat: „Je asi příliš brzy k tomu něco říkat, ale jisté je, že do Vánoc se na lyžích neobjevím. Chce to čas. Vím, že mě čeká ještě řada dobrých let a to vědomí mě posiluje."