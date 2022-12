Odchod bez fanfár! Končím, napsala biatlonová rekordmanka, která překonala Björndalena

"Toto rozhodnutí nebylo snadné. Přiznávám, že je to pro mě nesmírně těžké. Nicméně takové to je, když milujete to, co děláte," napsala třiačtyřicetiletá matadorka na sociální sítě po 67. pozici v závodě IBU Cupu ve švédském Idre Fjall, kde byla skoro nejhorší z polského B-týmu.