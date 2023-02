Otřes na biatlonovém MS? Horská mise má norského krále připravit o zlaté žně

„Musím zkusit dělat něco jinak než Johannes (Thingnes Bö). Pokud existuje nějaká možnost, jak ho porazit, musím vylepšit to, co je potřeba vylepšit," vysvětloval Christiansen pro norskou televizi NRK svůj krok před dvěma týdny.

„Myslím, že to spadá do položky nákladů na budoucí příjmy," smál se Christiansen. „Určitě to stojí za to. Fyzicky i mentálně budeme z tohoto pobytu těžit a doufám, že se tahle investice na MS (začíná 8. února) vyplatí," věří průběžně třetí muž pořadí Světového poháru.