Peklo a nejlepší místo! Legendy se klaní před Novým Městem. Češi biatlon milují, ví Hamza

„Tady je to nejlepší, skoro 30 000 diváků a všichni jsou zbláznění do biatlonu. Šel jsem mixzónou a ani neslyšel otázky novinářů. Je tu super atmosféra, všichni se usmívají,“ vyznal se Nor Johannes Thingnes Boe, nejlepší biatlonista současnosti a možná i historie.