Pro štafety zůstali mimo hru jmenovci Václavíkovi

Po pátečním tréninku se rozhodlo, kdo z pětice reprezentantů zůstane pro tuto disciplínu mimo hru. U žen to je Eliška Václavíková a u mužů její jmenovec Adam Václavík. „Při nominaci obou kategorií rozhodovala konzistence i jistota střelby uchazečů, nechceme zbytečně riskovat trestné kolo," vysvětluje sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Nedělní závody s hromadným startem pro elitní třicítku z dosavadního průběhu šampionátu budou mít výrazné české obsazení. Do masáku žen se vedle chraptící Davidové dostala i Tereza Voborníková, patřící mezi devět děvčat, která v Oberhofu absolvují všech sedm disciplín. „Už jsem vytáhla i energetické gely, abych to nějak ustála. Těžký sníh bere hodně sil, víkend bude náročný," líčí.

Čeští muži se kvalifikovali do masáku hned tři. Michal Krčmář věří, že ještě najde dostatek sil i pro sedmý start na letošním MS. „Masák už bude bolet každého a uspěje ten, kdo bude mít silnou i hlavu," přemítá. Na start se postaví také Jakub Štvrtecký: „Snad to bude za odměnu, nechci vlát někde na konci." Premiéra v této disciplíně čeká Tomáše Mikysku: „Že budu závodit i v neděli je pro mě nad očekávání. Beru to jako super šanci porvat se o dobré umístění, jen bych nerad skončil třicátý."