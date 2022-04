Rozené Rusky vyhodili z ukrajinské biatlonové reprezentace. Proč hledáte zrádce tam, kde nejsou? ptají se

Minulou středu Ukrajinská biatlonová reprezentace na svých webových stránkách uvedla, že trojice závodnic ruského původu, konkrétně Olga Abramovová, Jekatěrina Bechová a Oksana Moskalenková, byla vyřazena z národního týmu. Oficiálním důvodem bylo prý „nesplnění stanovených kritérií," tím neoficiálním jejich původ a to, že všechny krátce po vypuknutí války odjely do Ruska.

S návratem do Ruska jim prý pomohl šéf ukrajinského biatlonu Volodomyr Brynzak, který poté rezignoval na svůj post. Jedna z vyloučených biatlonistek se rozhodla uvést informace na pravou míru skrze svůj Instagram. „Od prvních dnů války jsem kategoricky proti invazi na Ukrajinu!!!," začala svůj příspěvek Abramovová.

„Ve skutečnosti jsem 24. února byla na tréninkovém kempu v Sianky, ve Lvovské oblasti. Z důvodů, které jsem nemohla ovlivnit, jsem ho musela opustit a jet do Zakarpatské oblasti, odkud jsem překročila hranice s Maďarskem a odtud šla do Ruska, abych viděla svou rok a půl starou dceru," vysvětlovala.

Dále uvádí, že 10 let je občankou Ukrajiny a stejnou dobu byla členkou ukrajinské reprezentace a je na to hrdá. „A teď mě bolí srdce, když vidím všechny ty trpící lidi, nevinné oběti a miliony zničených osudů. Jsem zděšena, když sleduji, co se děje v Charkově a Černihivu, jak bylo zničeno lyžařské středisko, které bylo mým druhým domovem," pokračuje v emotivním příspěvku Abramovová.