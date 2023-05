Rychlý konec. Je to brutální, zlobí se biatlonista na svaz a rázně uzavřel kariéru

Rozloučit se se závodním světem rozhodl po sedmi letech v profesionálním biatlonovém cirkusu. Doslova ho zmrazilo vyřazení z širší reprezentační skupiny. A o návrat se odmítl rvát. "Byl jsem v šoku, když ta zpráva přišla. Je to brutální. To, že mě vyhodili, pro mě bylo naprosto nečekané," popsal 26letý mladík v TV2 své pocity, když zjistil, že nebyl nominován do národního týmu. Nejen do elitního výběru, ale ani do béčka, ze kterého dostával příležitost i mezi nejlepšími.

Rozhodnutí ho zklamalo a bylo pro něj nečekané, protože v uplynulé sezoně dosáhl na výsledky, po nichž měl dojem, že patří vedle Johannese Thingnese Böa a spol.

„Sedíte s lidmi, hodnotí se sezona a o tři dny později, bez varování, najednou už nejste v týmu. máte padáka, aniž byste udělali něco špatného. Na něco takového se nelze připravit," postěžoval si.

V minulé zimě v IBU Cupu skončil Andersen 17krát v top 10. Když dostal příležitost ve Světovém poháru v Östersundu ozdobil svou nominaci mimo jiné šestým místem v hromadném startu. Ale nestačí to nakonec ani na místo v norském B-týmu pro příští sezonu.

Rezignaci na vše viděl jako jediné řešení. "Nejdřív jsem to řekl blízkým. Bylo to zvláštní a bylo i pár slz. Ale na druhou stranu bylo také dobré rázně se rozhodnout. Bylo to těžké jaro s mnoha emocemi " řekl Andersen, jehož krok vyvolal vlny v celém norském týmu.