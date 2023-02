S tímhle vybavením těžko můžeme Norům konkurovat! rozčilovala se francouzská hvězda po dalším nezdaru na MS

Začíná to být trochu „nuda,“ chtělo by se říct. Závody mužů na mistrovství světa v biatlonu jsou zcela v dominanci norského závodníka Johannese Thingnese Bö, který se nachází v životní formě a už nyní má na svém kontě čtyři zlaté medaile. Některým jeho konkurentům to pije krev. Francouz Quentin Fillon Maillet ve vytrvalostním závodě dojel na nepopulární čtvrté pozici, i když měl o jednu chybu méně než Bö. V cíli ho překonal ještě další Nor Laegreid a Švéd Samuelsson a olympijský vítěz z této disciplíny po závodě neskrýval značné rozhořčení.

Foto: Matthias Schrader, ČTK/AP Zklamaný Quentin Fillon Maillet v cíli sprintu na MS v Oberhofu. Foto : Matthias Schrader, ČTK/AP

