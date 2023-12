První německé závody letošního ročníku Světového poháru jsou rozprostřeny do čtyř dnů – od 4. do 7. ledna. Čtvrteční odpoledne bude patřit nejkratší mužské disciplíně, na kterou navážou o den později svým sprintem také ženy. Sobota se ponese ve znamení stíhacích závodů, krátce po poledni nejprve do stopy vyjedou muži, o pár hodin později se v kontaktním závodě utkají dámy.