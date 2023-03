Slzy a dojetí loučící se biatlonové královny. V cíli na ni čekalo originální překvapení

Na 32letou závodnici z Frolandu čekali v cíli týmové kolegyně a rodinní příslušníci ve speciálních tričkách, na nichž byly vyobrazeny norská královna Sonja a korunní princezna Mette-Marit a místo jejich hlav na nich byly portréty Röiselandové a její dlouholeté reprezentační parťačky Tiril Eckhoffové, která rovněž oznámila konec kariéry, poté co kvůli vleklým zdravotním problémům do této sezony vůbec nenastoupila.

Když se jí následně reportér NRK zeptal, jak se cítí před večerní rozlučkovou party, v jejích očích se leskly slzy. „Je to dojemné a divné. Ani jsem si nemyslela, že mě to takhle zasáhne. Bude to ale speciální celé to zakončit s touhle skvělou partou. Bude to určitě hezké a moc se na to těším," dodala.