Smutné, moc smutné! Biatlonista Samuelsson je ostře proti návratu ruských sportovců

„Nepřekvapuje mě to, ale myslím, že jde o smutné, opravdu smutné pochybení. Vyloučení sportovců obou zemí stále považuji za správné rozhodnutí. V době pokračující války neexistuje nic, co by aktuální postoj MOV ospravedlnilo," uvedl 25letý vicemistr světa v rozhovoru pro deník Expressen.

Po loňské invazi na Ukrajinu vyloučila většina sportovních federací ruské a běloruské reprezentanty ze svých soutěží, MOV se však snaží najít cestu, jak jim umožnit účast na hrách. Podle středečního rozhodnutí nejvyššího olympijského orgánu by ruští a běloruští sportovci mohli startovat v soutěžích organizovaných asijským olympijským výborem. To by mohlo zahrnovat i závody započítávané do olympijské kvalifikace.