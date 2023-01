Ruští a běloruští sportovci by mohli závodit už letos. MOV vítá nabídku

Ruští a běloruští sportovci by se v letošním roce mohli za určitých podmínek zúčastnit soutěží organizovaných asijským olympijským výborem. To by mohlo zahrnovat i závody započítávané do olympijské kvalifikace, čímž by se reprezentantům obou zemí otevřela možnost startovat v roce 2024 pod pěti kruhy v Paříži. O asijské pozvánce pro sportovce z Ruska a Běloruska dnes informoval Mezinárodní olympijský výbor.

Ruský lyžař Alexandr Bolšunov s olympijskými medailemi na krku po boku prezidenta Vladimira Putina po návratu z OH v Pekingu.

Reklama