Soukalová promluvila o návratu do závodů. Na elitu už si netroufá

"Nemyslím si, že by to bylo reálné, dostat se na úroveň, která by byla žádoucí pro soutěže. Možná na hobby úrovni, že bych si zkusila nějakou exhibici, nebo nějaký sranda závod, to do budoucna asi nezatracuju. Ale zase abych si myslela, že bych byla schopná navázat na tu kariéru, to si nemyslím. Už je to hrozně dlouhý čas. Takže škoda," uvedla Soukalová, s tím, že se chce dál bavit lyžováním na rekreační bázi.