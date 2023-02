Tohle bych si absolutně nepředstavila! Voborníkovou hnal za životním výsledkem i tátův hlas

Abych to odstřílela a byla co nejdřív na trati. Já ani nevěděla, že jedeme o páté místo. Věděla jsem, že i za mnou je to hodně nasázené a bojuje se o každou pozici. A mám radost, že jsem to odstřílela takhle dobře, v té mlze to fakt nebylo jednoduché.