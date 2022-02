Tvrdá premiéra. Zkušenost to je, i když hořká, přiznal český biatlonový talent

Byl to olympijský křest ohněm, byť teploty v Čang-ťia-kchou připomínaly spíše mrazák. Dvaadvacetiletý Mikuláš Karlík si premiéru pod pěti kruhy odbyl jako člen české smíšené štafety, která dojela dvanáctá, a nebyl to debut, na který by biatlonový talent vzpomínal s nadšením.

Foto: Kim Hong-ji, Reuters Biatlonista Mikuláš Karlík během olympijského závodu smíšených štafetFoto : Kim Hong-ji, Reuters

Článek Peking (od našeho zpravodaje) – Měl na svědomí všechna tři česká trestná kola. I bez nich by po protrápeném úseku Markéty Davidové zřejmě české kvarteto o stupně vítězů nebojovalo, ale tím se dvaadvacetiletý Karlík neutěšoval. „Nepočítal jsem, že se budu na střelnici takhle trápit," přiznal juniorský vicemistr ve sprintu. Se střelbou občas bojuje, ale mužský trenér Ondřej Rybář ho do štafety vybral na úkor Jakuba Štvrteckého kvůli schopnosti střílet rychle. Jenže ani to mu úplně nevyšlo. „Na nástřelu byl enormní vítr. Ale v závodě foukalo o dost míň a já na to nedokázal zareagovat," vyčítal si. Foto: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP Mikuláš Karlík při střelbě.Foto : Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP „Trochu jsem se ztratil ve cvakání. Nevěděl jsem, kde na tom terči jsem, cvakal jsem tam a zpátky, což je nejhorší. Ztratil jsem čas, a ještě nedobil ani jednu ránu. Mrzí mě to," zpytoval svědomí Karlík, po němž zůstaly dva nesestřelené terče po střelbě v leže a jeden po stojce. „Přitom v tréninku i při nástřelu to vypadalo dobře," pokrčil rameny. ZOH 2022 Karlíkova tři trestná kola srazila smíšenou štafetu, zlato ve zběsilém finiši utrhli Norové Hrála roli i nervozita z olympijské premiéry? „Ani bych neřekl," zakroutil hlavou. „Na trati to byl slušný výkon, nepřipadal jsem si ani nijak udýchaný," líčil Karlík, jenž se dlouho držel se Švýcarem Benjaminem Wegerem, ale nakonec Michalu Krčmářovi předával až jako čtrnáctý. „Mrzí mě ta střelba, byl jsem trochu ztracený a naštvaný," přiznával. Zkušenost ze smíšené štafety ale může využít v dalších závodech, v Pekingu jich zbývá ještě dost. „Snad mi to pomůže a budu vědět, jak s větrem na střelnici naložit doufá. Zkušenost to je, i když trochu hořká," hodnotil Karlík. ZOH 2022 Biatlonový boj s krutou zimou? Zalepené obličeje i prsty, topení v ponožkách

