V Rusku se posmívají medaili pro Soukalovou a spol. Musí být úžasná, reagují na trest za podvod

Některé tamní sportovní servery oznámily výrok MOV jako strohou faktickou zprávu, championat.ru ji ale zasadil do dobře známého kontextu vzbuzující dojem mezinárodního komplotu vůči Rusku.

„Osm let uplynulo a my jsme dál trestáni. Nejde o nic nového. Verdikt není překvapením ani senzací. Jde o očekáváný výsledek příběhu, který se táhne skoro pět let," píše championat.ru.