Biatlonová naděje dělá radost sousedům, rychle zabodovala

Minulé měsíce z pohledu nadějí nedopřávaly sousedům mnoho optimismu. Paulína Bátovská Fialková kvůli těhotenství přerušila kariéru, její sestra Ivona skončila definitivně, mnohými očekávaný totální propad - či dokonce jakési temno - ale nenastaly! Stará se o to nejmladší členka týmu, s jejíž účastí ve SP se původně snad ani moc nepočítalo. Když na domácím MS v letním biatlonu získala dvě stříbrné medaile, uvedla, že SP žen pro ni zatím není prioritou. Jenže do seriálu už rázně vkročila.

Kdyby se srovnávaly časy samotného stíhacího závodu, byla by 14. nejlepší. „Na střelnici jsem šla na jistotu, i když to nebylo jednoduché, od rána jsem neměla úplně nejlepší pocit, protože jsem toho měla docela dost a těžko se mi i rozhýbávalo. Bylo pro mě náročné se zkoncentrovat. Dala jsem do toho všechno, co jsem ještě v sobě měla. Jsem ráda, že můžu jet domů na Vánoce s tak dobrým pocitem,“ hodnotila Kapustová.