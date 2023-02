Zmatek a extrémní šok na biatlonovém MS. Pravidlo IBU nikdo nepochopil

Překvapivou šanci na start tak dostala třeba Švédka Mona Brorssonová, či Norka June Arnkleivová. Z přípravy v Itálii narychlo skočil do auta její krajan Endre Strömsheim, který ihned uháněl do Oberhofu, přestože v původní nominaci na šampionát vůbec nefiguroval.

Po příjezdu do Oberhofu si však neodpustil kritiku na adresu IBU. „Tohle je katastrofální. Kdybychom o tomhle výkladu pravidel věděli, mělo by to od začátku zásadní dopad na celou sezonu. Obzvlášť co se týče šancí pro nás, kteří se snažíme protlačit do Světového poháru. Je to smutné," posteskl si Strömsheim.