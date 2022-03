Ztratila trofej i statisíce. Souboj biatlonových reprezentačních kolegyň má trpký konec

Švédka po prohraném finiši ještě netušila, jak celkové pořadí vypadá. Tvrdý verdikt jí sdělila až reportérka švédské televize SVT. „Kdybys byla čtvrtá, tak jsi to vyhrála," zavolal na biatlonistku žurnalistka. Pohled závodnice v to chvíli hovořil za vše.

V rozhovorech po závodě ale Öbegrová hněv na týmovou kolegyni popírala. „Samozřejmě jsem zklamaná, ale především sama ze sebe. Měla jsem to ve svých rukou, ale v závěru už jsem byla příliš unavená a v závodě jsem udělala i nějaké chyby. Je to trochu hořké, my jsme ale dobrý tým, takové věci se prostě mohou stát. Není to konec světa, vypořádáme s tím bez problémů," ujišťovala Öbergová, že situace nebude mít na vztahy v reprezentaci dopad.