Český dvojbob Dvořák, Lecjaks obsadil v závodě Světového poháru ve Winterbergu 17. místo

Před závodem Dvořák hovořil o tom, že v nouzové sestavě bude úspěchem postup do dvacítky pro druhé kolo, takže byl spokojený. "Můžeme být rádi za to, co jsme předvedli v tom složení, v jakém jsme jeli. V těch stresech, jaké máme od Siguldy. Martin se mnou zvládl odjezdit tréninky a závod velice důstojně, obstál. Já jsem jenom vděčný a spokojený, protože sedmnácté místo je na tyhle všechny podmínky skvělé," uvedl v nahrávce pro média.