Fernstädtová byla na MS ve skeletonu sedmnáctá, titul o setinu uhájila Kreherová

"No jo no, spokojená nejsem," řekla evidentně zklamaná Fernstädtová v nahrávce pro média. "Trošku se to povedlo alespoň ve čtvrté jízdě (16. čas), třetí nebyla moc dobrá (17.). O umístění jsem nepřemýšlela. To, co jsem na začátku chtěla, tak už bylo hodně daleko," pokračovala.