Konkurs pro odvážné. Jeden z pěti po první jízdě skončí, říká o výběru posádky Dvořák

Procházeli jsme atletické tabulky, tipovali rychlé kluky a snažili se je přilákat na nábor. Na něm pak čekaly sprinterské testy, technika na trenažéru plus silové cvičení v posilovně. Sebrali jsme data a dostali jsme užší vzorek. Nabrali jsme ale raději víc lidí, síto je poměrně velké. Jeden z pěti po první jízdě řekne, že to nechce dělat.

My jsme měli na náborech i plavce, bikery, hodně se hlásí kluci, co dělají crossfit. Je pravda, že většina jsou atleti, mají nejlepší předpoklady. Například ale David má vynikající silové parametry. Jen ho musíme trochu rozběhat. (smích)

Chceme, aby si posádka sedla. Takže do konce roku zatím objedeme závody Evropského poháru, začínáme teď v Lillehammeru, pak se přesuneme do Altenbergu a nakonec Innsbruck. Pokud všechno pošlape, tak se po Novém roce zapojíme do závodů Světového poháru v Evropě. Primární jsou pro nás ale vyhlídky do budoucna. Za čtyři roky, tam je náš cíl.