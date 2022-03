Březina a jeho nová kariéra. Trénovat dceru? Na zimáku jsem denně, může přijít, směje se

Byla dlouhá, se závody, kdy jsem byl nahoře, i s těmi, které nebyly úplně nejlepší. Ke konci kariéry už si někteří mysleli, že bych neměl bruslit, ale pořád jsem v desítce na mistrovství Evropy chyběl za patnáct let dvakrát, na světě také. Medailí mohlo být víc, ale cením si, že jsem se celou kariéru držel na nějaké úrovni. Lidé, co se na krasobruslení dívají jednou za rok, možná docení až s odstupem, že tu byl Tomáš Verner a já, kteří jsme se drželi v top ten.

Malinko už jsem začal trénovat v Oberstdorfu, ale pořádně až tady u Rafaela. Chtěl po mně, abych mu pomáhal s dětma, nejdřív abych ukázal, jak se co má dělat správně, fungovalo to i na kempech v Ostravě, kam se chystáme také letos. A čím víc jsem mu pomáhal, tím víc závodníci chtěli, abych je trénoval, přebral jsem roli jeho asistenta, a když jsem ohlásil konec, přišlo hodně děcek, které chtěly, abych se jim věnoval naplno. Máme docela dost svěřenců od úplně malých až po seniorské závodníky, kteří objíždí velké soutěže.

Malá už po ledě chodí sama, ale necháme na ní, jestli bude chtít bruslit, já ji nutit nebudu. Když ji to bude bavit, jsem na zimáku denně, může kdykoliv přijít. (úsměv) Ale chceme, aby věděla, že sportování je zdravá věc, aby uměla bruslit, plácnout raketou do míčku, kopnout do balonu… Aby věděla, jak tělo funguje, a naučila se, že to pomáhá v rozvoji.