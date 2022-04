Dvojnásobná medailistka z MS Mijaharaová ukončila krasobruslařskou kariéru

"Od toho šampionátu jsem hodně přemýšlela o své kariéře," prozradila. Do krasobruslení v olympijské sezoně investovala veškeré fyzické i psychické síly. Nakonec se rozhodla, že už závodit nechce. "Ničeho nelituji a mám spoustu snů do budoucna," řekla čtyřnásobná japonská šampionka z let 2014 až 2017. "Mým hlavním cílem bylo ukázat v soutěžích svůj vlastní bruslařský styl a mít výsledky. To mi přinášelo neuvěřitelné uspokojení," svěřila se při loučení.