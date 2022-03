Už je to tady?! Další ruská olympijská šampionka uvažuje o konci kariéry hned po zisku zlata

Je to zhruba měsíc a půl, co teprve sedmnáctiletá ruská krasobruslařka Anna Ščerbakovová získala zlato na olympijských hrách v Pekingu. Svěřenkyně despotické trenérky Eteri Tutberidzeové po triumfu na Channel One Cupu vyjádřila nejistotu ohledně své budoucnosti. Nebylo by to poprvé, kdy by se některá ze šampionek pod vedením „trenérského monstra“ rozhodla skončit ihned po velkém vítězství. Ščerbakovová však zatím úplný konec nepotvrdila.

Foto: @DYDHLE, Twitter Krasobruslařka Anna Ščerbakovová.Foto : @DYDHLE, Twitter

Článek Krasobruslařská sezona skončila, většina světa za ní udělala tečku na světovém šampionátu, ruští a běloruští sportovci, kteří z něj byli vyloučeni si uspořádali akci vlastní. Svůj tým k vítězství dovedla čerstvě plnoletá olympijská šampionka Ščerbakovová, která se po skončení akce vyjádřila ke své budoucnosti. „Teď si chci hlavně odpočinout, co bude dál nevím," řekla Ruska. „Musím se na tu situaci podívat. Tahle sezona byla pro mě úspěšná, ale zároveň obtížná pro nás všechny," pokračovala s tím, že teď určitě potřebuje přestávku a pak se rozhodne. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_) Na otázku, zda její rozhodnutí může ovlivnit pokračující zákaz ruských sportovců na mezinárodních soutěžích, odpověděla jasně: Pravděpodobně ano. Vzápětí však pro agenturu TASS uvedla, že jakékoli spekulace o jejím odchodu do sportovního důchodu jsou předčasné. „Pokračuji v bruslení, stále mám stejné cíle, takže chci trénovat, předvádět se a ukazovat své maximum na každé soutěži. Protože mě to nabíjí," řekla krasobruslařka. Nebyla by však první svěřenkyní kontroverzní despotické trenérky Tutberidzeové, která by se rozhodla skončit krátce po svém triumfu na olympiádě v tak mladém věku. Po olympijských hrách v Pchjongčchangu se rozhodla ukončit kariéru sedmnáctiletá Alina Zagitovová. Tutberidzeová je kritizována zejména v souvislosti s dopingovým skandálem Kamily Valijevové, ale už dříve se objevily informace o tom, že své svěřence trápí dehydratací a hladověním a nepřizpůsobuje tréninky momentálním zraněním. Kvůli tomu v mladém věku skončili i krasobruslaři Daniil Samsonov a Adian Pitkejev. ZOH 2022 Jste monstrum, vzkazují fanoušci trenérce ruských krasobruslařek

Reklama