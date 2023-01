Francouz Siao Him Fa je mistrem Evropy v krasobruslení

Siao Him Fa, který na evropském šampionátu startoval po třech letech, vyhrál krátký program o více než deset bodů. I když poprvé v životě útočil na medaili z mistrovství Evropy, náročnou situaci ustál a s výjimkou pádu při druhém čtverném toeloopu předvedl solidní volnou jízdu. Sice dostal o více než dva body horší hodnocení než Rizzo, ale díky součtu 267,77 bodu ho předčil bezmála o osm bodů a s přehledem získal pro Francii první mužský titul od úspěchu Florenta Amodia v roce 2011.

"Ještě mi to nedochází. Během jízdy jsem věděl, že ještě nemám vyhráno, byly tam chyby, ale bojoval jsem do konce. Bojoval jsem o všechno, každý prvek se počítá," řekl nový šampion. Na ME bylo jeho maximem jedenácté místo z roku 2020, ale po osmé příčce na loňském MS a podzimní výhře v závodě Grand Prix ve Francii patřil k širšímu okruhu favoritů.

K těm se řadil také bronzový medailista z evropského šampionátu v roce 2019 Rizzo. Ten sice na úvod volné jízdy lehce zaváhal při čtverném toeloopu, ale vzápětí čistě skočil obtížný čtverný rittberger a rozjel se k velkému výkonu. Když v samém závěru programu zvládl druhý trojitý axel, okamžitě se rozzářil nadšením a závěrečnou krokovou pasáž odjel se širokým úsměvem na tváři. Za volnou jízdu získal své sezonní maximum 173,46 bodu a postaral se o třetí italskou medaili na tomto ME. Zastoupil obhájce stříbra Daniela Grassla, který se po dalším nevýrazném výkonu posunul jen o dvě příčky na šesté místo.

Zatímco Siao Him Fa a Rizzo při absenci ruských krasobruslařů patřili k adeptům na medaile, s Britschgim se před šampionátem nepočítalo. Čtyřiadvacetiletý Švýcar, jenž se před čtyřmi lety při debutu na ME vůbec nedostal do volných jízd a loni byl jedenáctý, ale předvedl skvělý výkon a poskočil z pátého místa až na stupně vítězů.

Naplno přitom mohl trénovat až od Vánoc, protože kvůli zlomenině klíční kosti nebyl zhruba měsíc na ledě. "Takový program s pouhými čtyřmi týdny tréninku. Na konci jsem umíral, nezbyla mi žádná energie, ale o to je to hezčí, že jsem to dokázal," radoval se.

Odsunul za sebe obhájce bronzu Denisse Vasiljevse z Lotyšska a zkušenějšího z dvojice Francouzů Kevina Aymoze. Ten se po nepříliš vydařeném úvodu, kdy zaváhal u čtverného toeloopu a trojitého axelu, rozskákal, ale na vysněnou medaili mu to nestačilo. Ještě před volnou jízdou svého reprezentačního kolegy se v zákulisí usedavě rozplakal, protože si uvědomil, že z toho bude pravděpodobně čtvrté místo stejně jako v roce 2019. Tentokrát ho od cenného kovu dělilo více než sedm bodů.

Čeští krasobruslaři Petr Kotlařík a Georgii Reshtenko ve volných jízdách nestartovali, protože do nich z 25. a 26. místa v krátkém programu nepostoupili.