Krasobruslař Březina očekává nostalgickou a emotivní rozlučku

Březina od neděle předává zkušenosti mladým krasobruslařům při tréninkovém kempu, který vede jeho bývalý kouč Rafael Arutjunjan, trenér olympijského vítěze Nathana Chena. "Je to velmi významné, pojali jsme to pro všechny kategorie. Jedná se o super teambuilding. Děti jsou nadšené, Arutjunjan je jedním z nejlepších trenérů světa," řekl předseda Českého krasobruslařského svazu Stanislav Židek.

V sobotu bude třiatřicetiletý Březina hlavní hvězdou show, která vedle jeho rozlučky připomene stoleté výročí členství českého svazu v Mezinárodní bruslařské unii (ISU). "Budou tady naši nejlepší krasobruslaři a reprezentanti, kteří si připravili své show speciálně pro tuto exhibici. Myslím, že to bude super," řekl dlouholetý lídr domácího krasobruslení.

Neprozradil, co chystá. "Nechám to jako překvapení. Možná to bude nostalgie, ale myslím, že se lidem bude líbit. Bude to trošku emotivní, v České republice jsem nikdy moc nevystupoval. Show tady bylo málo a závodů ještě méně," dodal.

Brněnský rodák Březina i po skončení aktivní kariéry zůstal v Kalifornii. Naplno se věnuje trénování. "Je to teď trochu jiný dril. Člověk si musí poskládat tréninkové programy, musí vědět, co všechny děti dělají. Ten tlak se přesunul z těla do hlavy," svěřil se účastník deseti světových a dvanácti evropských šampionátů.

Na Made in Czechia se představí dvě desítky účinkujících. Kromě Březiny i čtvrtá krasobruslařka z loňského světového šampionátu Mariah Bellová z USA nebo známý americký krasobruslařský akrobat Philip Warren.

Foto: ČOV/Jan Malý Krasobruslař Michal Březina pozici v první desítce na olympijských hrách neudržel. Z devátého místa po krátkém programu klesl na 16. příčku.

Domácím divákům se ukáže také šestý taneční pár z mistrovství Evropy, sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi. Hvězdami exhibice budou i sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi, kteří se v březnu stali juniorskými mistry světa v tancích na ledě. "Michal byl jedním z dobrých českých reprezentantů. Je pro mě motivací, abych dosáhl stejných, a ještě lepších výsledků. Abychom historii přepsali ještě víc," řekl Mrázek.

Mrázkovi věří, že je společný úspěch posune o kus dopředu. Nyní se chystají na přechod do dospělé kategorie. "V té se dávají body i za to, že si to někdo vyčeká. Když rozhodčí vidí pár 15 let, tak to něco udělá. Snad přechod bude co nejlepší, makáme a připravujeme se," prohlásil Mrázek.