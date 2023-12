Krasobruslař Taschler měl únavovou zlomeninu obratle, s ME se sestrou počítají

Taschlerovi byli v říjnu pátí na Americké brusli, kde letošní ročník Grand Prix začal. Zopakovali tak umístění z obou loňských závodů v elitním seriálu. V listopadu se měli zúčastnit Grand Prix v Číně, ale museli se kvůli zdravotním problémům odhlásit. Nyní Taschler upřesnil, co se tehdy přihodilo. „Potkalo mě nešťastné zranění, únavová zlomenina obratle páteře, takže jsme museli ukončit přípravu před Čínou. Dozvěděli jsme se to tři dny před odletem, normálně jsem trénoval, byl jsem ready,“ uvedl.

Bylo mu líto, že o závod v Číně přišli, protože cítil, že by mohli mít i šanci na medaili. Zpětně vidí příčinu zranění v přetížení. „Tvrdý trénink, málo regenerace. Moc netuším, v jaký moment se to přesně stalo. Bylo to asi dlouhodobá únava ještě z léta. Hodně jsme trénovali a toho odpočinku bylo málo,“ přemítal čtyřiadvacetiletý krasobruslař.