Zemřela úspěšná krasobruslařská trenérka Müllerová, vedla i legendární Wittovou

GLOSA: Skvělý tah Plekancem. Jeho angažování je důležitější než podoba dresů

Na nových dresech je dle očekávání státní znak, protože národ si to prý žádal, přičemž osobně si myslím, že většině národa je celkem putna, v jakých úborech hokejová reprezentace hraje. Koneckonců i kouč Radim Rulík to výstižně shrnul: „Ať budeme hrát v tom, nebo v tom, tak pořád je to dres národního týmu, a to je pocta.“ I jeho první nominace v roli šéfa nároďáku pro Karjalu dává smysl, zvlášť když ji racionálně a bez podrážděných emocí, což ne vždy u jeho předchůdců bylo zvykem, vysvětlil. A tak pro mě osobně bylo největší událostí středeční tiskovky něco jiného – angažování Tomáše Plekance.