Olympijští šampioni v tancích na ledě Papadakisová a Cizeron oznámili pauzu

Spekulovalo se o tom, jestli tím jejich veleúspěšná kariéra neskončí, ale to zatím nenastalo. "Rozhodli jsme se vzít si malou pauzu od závodů, dopřát si čas na odpočinek a soustředit se více na show a exhibiční turné," uvedl Cizeron. Co bude za rok, zatím není zřejmé. "Jsme si jistí, co budeme dělat příští sezonu. A dál zůstávají všechny dveře otevřené," doplnila Papadakisová.

Pár trénující od roku 2014 v kanadském Montrealu se proslavil spojením špičkového sportovního výkonu s uměním. Pořád mají pocit, že po umělecké stránce mají publiku co říct. "Pořád máme věci, které bychom mohli vyprávět, ale zatím nevíme, v jaké formě. Budou to exhibiční čísla pro turné? Nebo to budou závodní programy? To je v tuhle chvíli nejisté," dodala Papadakisová.