Tarasovová se kvůli sankcím bojí odlivu ruských krasobruslařů do zahraničí

Nepovažovala by to za zradu, protože by to byl krok vynucený jednáním ISU, s nímž nesouhlasí. "Proč jsme diskvalifikovaní? Za co? Nechápu to. Sport je údajně mimo politiku, tak proč jsme pak potrestaní? Co jsme udělali? Co udělali naše dívky a chlapci? Nic," rozčilovala se. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) na rozdíl od dřívějška "s těžkým srdcem" doporučil úplné vyloučení sportovců z Ruska a spřáteleného Běloruska ze světového sportovního dění, protože napadení Ukrajiny ruskou armádou považuje za mimořádnou událost, která žádá mimořádnou reakci.

Zatímco Tarasovová by měla pro odchody ruských reprezentantů pochopení, jiná legenda ruského krasobruslení Irina Rodninová má jiný názor. "Pokud by šlo o velmi známé sportovce, přijímalo by se to velmi bolestně. Někdo by to považoval za zradu, někdo by sportovce za takové rozhodnutí odsoudil. V situaci, kdy jsou v sázce bezpečnost a zájmy země a celého národa, není změna reprezentačního týmu podle mě to pravé, co by měli udělat," řekla trojnásobná olympijská vítězka v kategorii sportovních dvojic, která je nyní poslankyní ruské Státní dumy.