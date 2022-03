Legenda podpořila Putina. Nemůžu mlčet, věřím našemu prezidentovi, hlásí Pljuščenko

„Věřím svému prezidentovi!" píše ve svém instagramovém příspěvku. „Nemůžu držet jazyk za zuby. Jako sportovec a každý rozumný člověk zastávám názor, že sport se nemá míchat s politikou. Ale: FIFA a UEFA vyloučily naše týmy ze všech soutěží poté, co MOV vyzval k suspendování našich sportovců ve všech sportech!" píše rozhořčeně.

Pljuščenko samozřejmě také razantně nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodní bruslařské unie, která zakázala Rusům účast na závodech pod její záštitou. „To je velká chyba!" zuří. Podle něj je to diskriminace a očividné porušování práv sportovců.

„Jsou to jen prázdná slova? Rusko nyní chtějí izolovat od světového sportu, což znamená, že olympijské hodnoty jsou již minulostí," argumentuje. Dodává sice, že každý, i on, chce mír, a pevně doufá, že vše co nejdříve skončí, ale zároveň vyjadřuje víru ve svého prezidenta a přítele Vladimira Putina, který válku rozpoutal.