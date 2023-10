Unikát, dva české páry mezi elitou! Dojde i na jízdu plnou citů a emocí

Se svou o tři roky mladší sestrou začínali jako sóloví bruslaři, než se po jeho zranění spojili v tanečních párech a dobře udělali. Další posun přišel po příchodu do Itálie. „Tehdy jsme v podstatě nic neuměli a Taschlerovi už jezdili v seniorské kategorii, tak jsme měli co okoukávat,“ přiznává.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

„Je to pro nás samozřejmě velmi citlivé téma, ale myslím, že je dobré to takto sdílet. Ostatně díky našim rodičům jsme krasobruslaři, tak je to pocta jim,“ doplňuje jeho sestra. Poprvé tanec v závodě předvedli při Lombardia Trophy divákům, viděla ho i jejich maminka. „Líbil se jí. Plakala, protože to pro ni je také velmi citlivé,“ ví Taschlerová.