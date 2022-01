Žuková s Bidařem mají rezervy v odhazovaných skocích, nemohli je naplno trénovat

Hned na začátku sezony si Žuková poranila kotník. Několik týdnů před prosincovým domácím šampionátem si při pádu ze zvedačky pochroumala záda, a když je dala dohromady, potkaly potíže se zády Bidaře.

"Nejsou to těžká zranění, ale v této disciplíně potřebujete být fit. Ta zranění nejvíce omezují hody, které jsou pro partnerku nejtěžší a nejvíc trpí její tělo. V tréninku se pohybujeme na třiceti, čtyřiceti procentech toho, co jsme házeli minulý rok před mistrovstvím světa. Maximálně na polovině," popisoval při on-line tiskové konferenci trenér Petr Bidař.

I když technicky mají odhozené skoky zvládnuté, k závodní jistotě rutina schází. "Potřebujete, aby ta holka byla mentálně nastavená, že když ji někdo hodí tři metry daleko a dva metry vysoko, že to skočí. To se nedá lusknutím prstu. To chce čas," přiblížil kouč, který je starším bratrem mužské části české dvojice.

Do olympijských her mají jeho svěřenci dva až tři týdny, kdy mohou tento prvek vylepšit. "Budeme se snažit naházet co nejvíc. Ale zase nemůžete naházet třicet za trénink, když chcete, aby partnerka vydržela osm let. Já jich nechávám na tréninku dělat maximálně šest," plánoval Petr Bidař.

Olympijské místo pro Česko Žuková s Bidařem zajistili loni na jaře patnáctým místem na mistrovství světa. V Česku nemají konkurenci, přesto neměli letenku do Pekingu dlouho jistou. Zásadní bylo získat pro ruskou rodačku Žukovou české občanství. Když se to podařilo, všem se hodně ulevilo.

"Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Co jsme zažili od září od prosince, z toho si myslím, že jsem zešedivěl, vypadaly mi vlasy. Stres v tréninku byl obrovský. Jeden den slíbí, že to do týdne bude, pak volají, že chybí jeden dokument," vyprávěl Martin Bidař.