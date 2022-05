Bauer pokračuje u polské reprezentace, povede ji do příští olympiády

Medailista z olympijských her a mistrovství světa Lukáš Bauer bube pokračovat jako trenér u polské reprezentace běžců na lyžích. Dohodl se na spolupráci do zimních olympijských her 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Foto: eD system Team Lukáš Bauer na archivním snímkuFoto : eD system Team

Někdejší úspěšný závodník při olympijských hrách v Pekingu avizoval, že v Polsku zřejmě skončí, ale nakonec se rozhodl jinak. "Jsem zpět pod polskou vlajkou, povedu polský národní tým od začátku nového olympijského cyklu do olympijských her 2026. Děkuji Polské lyžařské federaci za jasné a konstruktivní jednání i za dlouhý čas na rozhodování. Jsem velmi motivovaný pracovat s novým týmem v novém systému," uvedl Bauer na instagramu. Pětačtyřicetiletý Bauer působí u polských lyžařů od roku 2019. Loni kvůli tomuto angažmá rozpustil svůj tým v seriálu dálkových běhů na lyžích Ski Classics. Zároveň se angažuje i v českém běžeckém lyžování. Je členem rady úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR.

