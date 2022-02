Bojkot! Skikrosaři nenastoupili v Rusku do kvalifikací na závody SP

Většina skikrosařů odletěla do Ruska v pondělí rovnou po zakončení olympijských her v Pekingu. Na start kvalifikací - jely se dvě po sobě - nenastoupilo 55 z 61 mužů a 19 z 26 žen. Podle informací ČTK se aktuálně všichni zahraniční závodníci snaží zemi opustit.

"S našimi reprezentanty na místě jsme v intenzivním kontaktu a v jejich rozhodnutí je podporujeme. Prioritou je pro nás to, aby se co nejdříve dostali domů," uvedl prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský ve vyjádření na svazovém webu. "Eskalující situaci samozřejmě bedlivě sledujeme, čekáme na oficiální stanovisko Mezinárodní lyžařské federace FIS ve vztahu k dalším závodům Světového poháru, které se podle dlouhodobého plánu mají uskutečnit na území Ruska do konce této sezony," doplnil Heřmanský.