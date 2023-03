Černý skončil desátý ve sprintu SP v Drammenu, vyhrál favorit Klaebo

Černému, jenž se do vyřazovacích jízd dostal ze 22. místa, se vydařila čtvrtfinálová jízda. Nenašel v ní přemožitele a postoupil do semifinále. Tam se dlouho držel ve hře o postup, ale v cílové rovince byla většina soupeřů rychlejších a z pátého místa se Černý do finále nedostal. Konečná desátá příčka je jeho druhým nejlepším výsledkem v seriálu po únorovém osmé místě ve sprintu v Toblachu.