Češi ve sprintu v Drammenu neprošli ze čtvrtfinále, vyhrál Francouz Jouve

Antošové unikl postup do semifinále na čas o pět setin. "Postup do semifinále byl hodně blízko, což mě samotnou překvapilo, protože tohle jsou jiné závody než OPA Cup. Ale nebála jsem se toho, jen jsem asi tu skupinu nemusela tahat celou dobu. Ale měly jsme skvělé lyže, tak toho nelituji a jsem ráda za to, jak to dopadlo. Je to pro mě taková satisfakce za mistrovství světa do 23 let, kde mi vypnula lyže," řekla Antošová.