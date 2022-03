Český talent a mistr světa v koncích. Už prostě nemůžu, dusí v sobě pláč

O svých důvodech závodník žijící u Nového Města na Moravě mluvil ztěžka a zalykal se. "Určitě mi moc nepomohlo, že jsem tomu letos chtěl dát úplně všechno, až moc a asi mi to uškodilo," prozradil, že přehnal snahu o hubnutí do co nejideálnější skokanské váhy. "Nemohl jsem fungovat jako normální člověk a zašlo to tak daleko, že jsem neměl energii na to normálně žít. Moje okolí si toho všimlo, ale já jsem to vlastně bral tak, že jsem dělal maximum, abych dokázal něco v sezoně. Teď, když to beru zpětně, tak to dobrá cesta nebyla," řekl Polášek.