Divoká jízda Adamczykové! Ve Špindlerově Mlýně slavil nečekaný sok

Už v pátek bude snowboardkrosová hvězda Eva Adamczyková bojovat o medaili z mistrovství světa, krátce před odletem do gruzínského Bakuriani se ale pustila ještě do jednoho nezvyklého souboje. A ač se jí to nestává často, tentokrát neprojížděla cílem první. Navrch měl ve Špindlerově Mlýně biker Michal Maroši. Podívejte se na působivé záběry v následujícím videu.

Snowboard, nebo kolo? Eva Adamczyková vs. Michal Maroši. Kdo je na sněhu rychlejší? Video : Red Bull Content Pool

Článek Je rychlejší horské kolo, nebo snowboard? Na modré sjezdovce se rozhodla poměřit síly česká esa svých sportů v rámci akce Red Bull Homerun. Adamczyková a Maroši byli jakýmsi předjezdci závodu, kdy se na trať pustilo před 300 závodníků. Kdo vyhrál? Bylo to těsné, ale cílem projel dřív Maroši. Foto: Kateřina Šulová, ČTK Eva Adamczyková se svým psem Arturem.Foto : Kateřina Šulová, ČTK „Dali jsme si tréninkovou jízdu a mně bylo jasné, že musím Evku trochu navnadit a pak pozlobit,“ říkal Maroši, který vedl většinu jízdy. „Bylo mi jasné, že trochu ztratím na rovinkách, ale taky jsem věděla, že spodní šikany budou moje silná stránka,“ popisovala Adamczyková. „Parádní zážitek, s Michalem to byla pořádná jízda. Já jsem spokojená, jen mě strašně bolí nohy,“ smála se Adamczyková. Však na trati strávila výrazně víc času než při snowboardkrosových jízdách. Teď už ale její koncentrace směřuje k vrcholu sezony v Gruzii. Lyže a snowboard Budu ještě jezdit? A nebudu trpět? Pochyby české hvězdy naštěstí vymizely

