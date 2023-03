Dojatá Ledecká po úspěšném návratu: Všichni kluci a všechny holky za mnou chodili a vítali mě zpátky

"Musím poděkovat za to, jak mě celý ten snowboardový svět přivítal zpátky s otevřenou náručí. Bylo to opravdu strašně dojemné a strašně hezké. Všichni kluci a všechny holky za mnou chodili a vítali mě zpátky. Opravdu to bylo strašně fajn. Jsem moc vděčná za tohle prostředí, co tady máme, a za to, jak jsou ty lidi kolem fajn," rozplývala se Ledecká.

Na snowboardu závodila poprvé od zisku zlaté medaile na loňské olympiádě v Pekingu. Po letní zlomenině klíční kosti, kterou jí lékaři dvakrát operovali, nesměla dlouhé měsíce na sníh. Na prkno se postavila až začátkem února. Ocenila práci trenéra Justina Reitera, který jí v rekordním čase pomohl získat konkurenceschopnou formu.

"To bylo asi poprvé, kdy jsme se museli připravit po takhle dlouhé době, že jsem nebyla rozjetá ani v lyžařském, ani ve snowboardovém svěťáku. Byl to první závod po roce, takže to je opravdu těžké pro trenéra to zvládnout," řekla.

Její návrat po zranění ve Slovinsku sledovali oba rodiče. A Ledecká byla po dlouhé závodní pauze trochu nejistá. "Byl to nezvyk, protože jsem nebyla zajetá v té sezoně, jak bývám touhle dobou. Takže to bylo takové poprvé za rok a bylo to hodně zvláštní, ale zároveň skvělý. Ostatní holky jsou touhle dobou už rozjetý a pro ně už není závod nic nového, ale já jsem se musela ještě oťukat. A myslím si, že jsme to zvládli s týmem výborně," uvedla sedmadvacetiletá Češka.

Pro servismana Gunthrama Mathise, který v minulosti připravoval lyže i Bodemu Millerovi, a fyzioterapeuta Jaroslava Blažka byl podnik v Rogle premiérou na snowboardových závodech. "Jsem na ně moc pyšná, jak to zvládli," ocenila Ledecká.